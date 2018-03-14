Başbakan Yıldırım'dan önemli ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin de Azerbaycan'a geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Zagulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, bir saat sürdü.



