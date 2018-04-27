Başbakan Yıldırım: 'Bedelli askerliğe bakışımız olumlu'

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında habercilerin sorularını yanıtladı. "Bedelli askerliğe bakış açımız müsbet" diyen Başbakan Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayiimizi güçlendirme için kullanılması gerekir" şeklinde konuştu.