Başbakan Binali Yıldırım kongrede şarkı söyledi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, gençler ile birlikte 'Samanyolu' şarkısını söyledi. Yıldırım'ın söylediği şarkı sosyal medyada da gündem oldu.

Öte yandan Başbakan Yıldırım, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Toplantısı'nda özetle şunları söyledi: ''Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı Meclis'te onaylandı kesinleşti. Milletimiz için hayırlı olsun. Büyük zafere 24 Haziran'a hazır mısınız gençler?

Ülkenin teminatı bugünü geleceği sizlersiniz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarının sahipleri sizler olacaksınız. Liderimiz Cumhurbaşkanımız genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ait emaneti teslim ettiği nesil sizsiniz. Sizler diriliş neslisiniz Asım'ın nesillerisiniz.16 Nisan Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Millet her türlü vesayeti bertaraf ederek demokrasiyi güvence altına almıştır ekonomide istikrar demiştir güçlü yönetim güçlü Türkiye demiştir.

AK Parti'de vefa bir semt adı değildir. AK Parti'de vefa lideriyle beraber sonuna kadar yılmadan yorulmadan devam etmektir. AK Parti'de vefa ikbal peşinde koşmak değildir millete hizmetkar olmaktır. 15 Temmuz sonrası Yenikapı'da milyonlar bir araya geldi ve Yenikapı ruhu hayata geçti. O Yenikapı ruhuyla beraber 'Cumhur İttifakı'nı da MHP ile birlikte gerçekleştirerek 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. 'Cumhur İttifakı' demek tek bayrak tek vatan tek millet her türlü bölücülüğe teröre karşı bir olmak beraber olmak birlikte Türkiye olmak demek. Gençler Yenikapı ruhuyla 24 Haziran'a gitmeye hazır mıyız?Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle siyasi sistemizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz. Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran'da hayata geçireceğiz."

ANKARALILARA METRO MÜJDESİ

Başbakan Binali Yıldırım, "Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

  • Güncel 21 Nisan 2018 13:58
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