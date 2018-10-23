Başak Güröz kimdir kaç yaşında Gurur Aydoğan'ın nişanlısı

Başak Güröz kimdir ve kiminle evleniyor eşi kim olacak soruları merak konusu oldu. Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu olan Gurur Aydoğan şu sıralar evlilik için gün sayıyor. 'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinde tanıştığı Başak Güröz ile 2019 yılında nikah masasına oturacak olan Gurur Aydoğan hakkında merak edilenler haberimizde...

Merhum sanatçı Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan önceki gün sevgilisi Başak Güröz ile birlikte objektiflere yansıdı. 2019 yılında nikah masasına oturmaya hazırlanan ikili düğün tarihinin belli olduğunu belirtti. Ağustos ayında dünya evine gireceklerini söyleyen çift, “Birkaç organizasyon şirketi ve otelle görüştük. İçlerinden birini seçeceğiz, net olan düğün ağustos ayında olacak” ifadelerini kullandı.

Gurur Aydoğan'ın babası kimdir annesi böyle anlatmıştı...

Verdiği bir röportajda eski kocası oğlu Gurur'un babası hakkında konuşan Oya Aydoğan çok konuşulan şu açıklamayı yapmıştı;

-"Bursalı gazinocu Tamer Taylan'dan ayrıldıktan sonra oğlum Gurur'un babası Latif Demirbağ'ı kurtarıcı olarak gördüm. 1987'de tanıştık. Mantık evliliği yapayım dedim. Latif çok fedakârlık yaptı benim için. ANAP'tan milletvekili adayıydı. 'Bir artistle birlikte olursan siyaset geleceğin biter' dedim ama yine de beni bırakmadı. Çok kıskançtı. 'Madem bu kadar kıskançsın, ne işin var böyle artist bir kadınla' dedim. Hamileliğimin üçüncü ayında da baktım yapamayacağım, ayrıldım."

BAŞAK GÜRÖZ KİMDİR: 1991 yılında Antalya'da doğdu. Annesi Antalyalı, babası Bulgaristan göçmeni. Antalya Bileydi Anadolu Lisesi'nden sonra Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İlk ve ortaokul yıllarında okulun yıl sonu gösterilerinde aktif olarak yer aldı. Dönem dönem gitar, Latin dansları ve tenis alanında dersler aldı.

GURUR AYDOĞAN KİMDİR: 15 Mayıs 2016’da aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta isimlerinden olan Oya Aydoğan‘ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Ayrıca 35.5 Sanat Akademisi ve Craft Oyunculuk Atölyesinde eğitim almıştır. Yakışıklı oyuncu Kedi Özledi ve Oyun Zamanı isimli filmlerde karşımıza çıkmış daha sonra Not Defteri dizisi ile dizi oyunculuğuna başlamıştır. Son olarak 'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Gurur Aydoğan’un dizideki rol arkadaşı Başak Güröz ile evlilik yolunda ilerleyen bir beraberliği var.

Başak Güröz, Akademi 35 Buçuk'ta Oyunculuk Eğitimi almıştır. LCW, Vatan Bilgisayar ve Panda Magic reklam filmlerinde yer almıştır. Kanıt Ateş Üstünde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayacaktır.