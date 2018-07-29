Barış Arduç 'Ara beni' dedi! Sosyal medyayı salladı...

Barış Arduç, bir süredir ara verdiği İnstagram paylaşımlarına, tekrar başladı. Yakışıklı oyuncunun, paylaştığı resme koyduğu "Ara Beni" emojisi "yeni dizinin ismi mi" merakı uyandırdı.

Barış Arduç 'Ara beni' dedi! Sosyal medyayı salladı...

Kiralık Aşk dizisiyle Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasına giren yakışıklı oyuncu Barış Arduç, uzun süredir ekranlardan uzak. Kanal D ile dizi sözleşmesi imzalayan Barış Arduç'un yeni projesi merakla beklenirken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun, paylaştığı resme koyduğu "Ara Beni" emojisi "yeni dizinin ismi mi" merakı uyandırdı. Sevgilisi Gupse Özay ile ayrıldığı ve baklava kaslarının yerine göbeğin aldığı haberleriyle gündemde olan Arduç'un son paylaşımı 350 binden fazla beğeni aldı.

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Barış Arduç 'Ara beni' dedi! Sosyal medyayı salladı...

Bir süredir Instagram paylaşımlarına ara veren yakışık oyuncu Barış Arduç, İnstagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafının açıklamasına, evrensel işaret dilinde "beni ara" anlamı taşıyan emoji koydu.

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Barış Arduç 'Ara beni' dedi! Sosyal medyayı salladı...

Barış Arduç'un, paylaştığıyla yeni fotoğrafla "Ben burdayım" mesajı verdiği belirtilirken, bazı yorumcular da yeni dizisinin adını şifreli olarak verdiğini idda etti.

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Barış Arduç 'Ara beni' dedi! Sosyal medyayı salladı...

Bir süredir Sevgilisi Gupse Özay'dan ayrıldığı iddiaları gündemde olan Barış Arduç, sevgilisiyle tatile çıkarak bu iddiaları yalanlamıştı...

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