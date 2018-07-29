Barış Arduç 'Ara beni' dedi! Sosyal medyayı salladı...

Kiralık Aşk dizisiyle Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasına giren yakışıklı oyuncu Barış Arduç, uzun süredir ekranlardan uzak. Kanal D ile dizi sözleşmesi imzalayan Barış Arduç'un yeni projesi merakla beklenirken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun, paylaştığı resme koyduğu "Ara Beni" emojisi "yeni dizinin ismi mi" merakı uyandırdı. Sevgilisi Gupse Özay ile ayrıldığı ve baklava kaslarının yerine göbeğin aldığı haberleriyle gündemde olan Arduç'un son paylaşımı 350 binden fazla beğeni aldı.