Barda dayak yedi iddiasına Serdar Ortaç'tan sert tepki!

Sunucu Asena Atalay, Serdar Ortaç’ın, iki hafta önce ABD’de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan'ın bir barda dayak yediğini iddia etmişti. Serdar Ortaç'tan Asena Atalay'ın iddialarına sert bir cevap geldi.

Barda dayak yedi iddiasına Serdar Ortaç'tan sert tepki!

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta Amerika Miami’de kaza geçirdiği haberleriyle gündeme gelmiş, Ortaç da eşinin durumunun kötü olduğunu açıklamıştı. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen Serdar Ortaç’ın eşinin yanına gitmemesi çiftin boşanacağı iddialarını gündeme getirdi. Dün Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Asena Atalay, Serdar Ortaç’ın tavrıyla ilgili başka bir iddiayı ortaya attı.

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Barda dayak yedi iddiasına Serdar Ortaç'tan sert tepki!

BARDA DAYAK YEMİŞ: Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Chloe’nin motor kazası geçirmediğini, Miami’de gittiği barda darp edildiğini öne sürdü. Bu sebeple de Serdar Ortaç’ın mesafeli davranıyor olabileceğini söyledi. Asena Atalay, İrlandalı modelin motosiklet kazası geçirmediğini iddia etti. 28 yaşındaki güzel sunucu, Chloe'nin kolunun kırılması ve vücudunda çatlaklar oluşmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 'motosiklet kazası' denilerek, gerçeğin gizlendiğini belirtti.

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Barda dayak yedi iddiasına Serdar Ortaç'tan sert tepki!

SERDAR'DAN İDDİALARA YANIT: Serdar Ortaç’tan iddialara yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı şunları söyledi: “Karısı dayak yedi diyorlarmış. Trafik kaza raporu var. Kazanın olduğu yere dair. Hadi raporu yok diyelim aynı anda sağ sol kol nasıl kırılır? Hadi sağ sol aynı anda kırıldı Pelvis kalça kemiğini nasıl kırar?

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Barda dayak yedi iddiasına Serdar Ortaç'tan sert tepki!

''MOTORDON UÇTU BU KADIN'': Yerde yuvarlanmış bu önce sağ kolu kırmış, yuvarlanıp sol kolu kırmış. Motordan uçtu bu kadın. Hadi sağ, solu kırdı. Pelvis kemiğini de hadi kalçasına da bir tekme attı. Dayak yedi… Elmacık kemiğine nasıl yumruk atar biri? Hadi elmacık kemiğini kırdı… Kaşının üzerini nasıl patlatır? Böyle hasar verebilecek bir boksör var mı? Düpedüz işkence bu o zaman! Kadın 30 metre uçmuş motosikletten. Raporlu bir şekilde…”

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