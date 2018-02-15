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Banu Zorlu kimdir kaç yaşında sakladığı gerçek ismi ne?

Banu Zorlu kimdir kaç yaşında sakladığı gerçek ismi ne?

Banu Zorlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 1980 İzmir doğumlu olan güze lşarkıcı aynı zamanda TRT'de Büyülü Gözler adlı dizide başrol oynadı. Peki güzel fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Banu Zorlu'nun çok dillendirmediği ön adı ne?

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 15:46 - Güncelleme: 15-02-2018 15:46

Banu Zorlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. İzmir doğumlu olan Banu Zorlu 2 aralık 1980 doğumlu. Şarkıcılığın yanı sıra birçok dizide de boy gsteren Banu Zorlu'nun hayatı başarılarla ve sanatla dolu. Banu Zorlu'nun ilk ismi Naime’dir.

BANU ZORLU KİMDİR: Aslen İzmirli olan Banu Zorlu, 2 Aralık 1980 tarihinde doğdu. Ünlü sinema yönetmeni Eser Zorlu ve senarist Yasemen Zorlu'nun kızı olan Banu Zorlu'nun ilk ismi Naime’dir. Bir süre İsviçre'nin Zürih şehrinde yaşadıktan sonra İzmir'e taşındılar. İzmir İtalyan İlköğretim Okulu'nda okudu. Ortaokul ve liseyi İstanbul Fransız Lisesi'nde bitirdi.

Banu Zorlu, ilkokuldan sonra girdiği konservatuar sınavında yarı zamanlı olarak piyano bölümünü kazandı. 1991-1996 yılları arasında Kadıköy Haldun Taner Devlet Konservatuarı Piyano bölümünde okudu. Lisede konservatuarın şan bölümü sınavlarına giren Banu Zorlu, opera bölümüne girdi. 1996-2002 yılında okuduğu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde tamamladı. Şan ve Opera bölümünü kazanan Banu Zoru, burada piyano, solfej, ritim, mimik rol, opera ve sahne dersi aldı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümünü kazandı. Burada da İtalyanca, Almanca, İngilizce, tiyatro, ülkeler dansı, şan, ritmik, modern dans, korrepetisyon, ensemble , sahne, diksiyon, yabancı dillerde diksiyon, opera tarihi, ritim, piyano gibi dersler aldı.

1985 yılında senaryosunu annesi Yasemen Zorlu'nun yazdığı, babası Eser Zorlu'nun yönettiği "Sevgi Damlacıkları"nda başrolünü Neşe Aksoy ve Hayati Hamzaoğlu'nun oynadığı filmde oynadı. 7 Dil bilen Banu Zorlu, 1995 yılında babası Eser Zorlu'nun yönettiği TRT için çekilen "Müdür Baba" isimli dizide 52 bölüm oynadı. 1997 yılında ilk kez İzmir'de sahneye çıktı. 1998 yılında TRT için çekilen "Büyülü Gözler" isimli dizide başrol oynadı. 1999 yılında babası Eser Zorlu'nun yönettiği, TRT için çekilen "Hayat Bazen Tatlıdır" isimli dizide 52 bölüm oynadı.

2002 yılında başrollerini Ajda Pekkan'la paylaştığı "Şöhret Sandalı" filminde oynadı. İlk albümü solo "Boom Boom"u 2004'de Dubai'de piyasaya çıkardı.2010 yılında kardeşi Ayda ile birlikte açtığı Nişantaşı'ndaki Mavi Bale Dans Merkezi'nde şan dersleri vermeye başladı.

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