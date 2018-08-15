Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Herkes Banu Alkan'ı sarı saçları, pembe yanakları ile tanımış olsa da gerçeği bambaşka çıktı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in bu görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı.İzleyenlerin tanımakta güçlük çektiği Banu Alkan'ın, bilinen görüntüsünden çok farklı olması dikkat çekti.

Banu Alkan’ın “Yaprak” ismiyle yer aldığı sinema kariyerinin ilk filmi Hayret (1975) çekildiğinde 17 yaşında olan Afrodit sosyal medyanın gündemine oturdu.