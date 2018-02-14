Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun ölecek mi? Hafsa Hatun kimdir?

Çarşamba akşamları ilgiyle izlenen dizilerden birisi olan Diriliş Ertuğrul’da bu akşam Hafsa Hatun ölüyor mu diye merak ediliyor.

Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun ölecek mi? Hafsa Hatun kimdir?

Çarşamba akşamları ilgiyle izlenen dizilerden birisi olan Diriliş Ertuğrul’da bu akşam Hafsa Hatun ölüyor mu diye merak ediliyor. Titan ve paralı askerleri haince yine baskına gelir. Çavdar obasına baskın yaparlar ve Aslıhan hatun ile Hafsa hatun pusuya düşmüştür. Bir çok Alp burada şehit olmuştur. Son gelen görüntülere göre iki hatunda henüz ölmeyecektir. Bu rolü oynayan Burçin Abdullah’ın ayrılması ile ilgili açıklama gelmedi üstelik yeni fragmanda da yine Hasa Hatun görünüyor.. Bu yüzden devam edecek gibi görünüyor

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Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun ölecek mi? Hafsa Hatun kimdir?

BURÇİN ABDULLAH KİMDİR? Türk sinema ve dizi oyuncusu Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987’de doğdu. 1998 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen genç oyuncu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Burçin Abdullah oyunculuk kariyeri boyunca, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol aldı.

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Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun ölecek mi? Hafsa Hatun kimdir?

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı. 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen Selam adlı filmde Afganistan’a giden bir öğretmeni canlandırdı. Burçin Abdullah şu an Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul dizisinde oynuyor.

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Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun ölecek mi? Hafsa Hatun kimdir?

Üvey Baba’nın gözü yaşlı Lamia’sı olarak tanınan oyuncu Burçin Abdullah önceki ay sevgilisi Salih Maraş ile nikah masasına oturdu. İddialara göre hamile olan Burçin Abdullah dizi içerisinde de hamile olarak rolüne devam edecek..

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