Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun ölecek mi? Hafsa Hatun kimdir?

Çarşamba akşamları ilgiyle izlenen dizilerden birisi olan Diriliş Ertuğrul’da bu akşam Hafsa Hatun ölüyor mu diye merak ediliyor. Titan ve paralı askerleri haince yine baskına gelir. Çavdar obasına baskın yaparlar ve Aslıhan hatun ile Hafsa hatun pusuya düşmüştür. Bir çok Alp burada şehit olmuştur. Son gelen görüntülere göre iki hatunda henüz ölmeyecektir. Bu rolü oynayan Burçin Abdullah’ın ayrılması ile ilgili açıklama gelmedi üstelik yeni fragmanda da yine Hasa Hatun görünüyor.. Bu yüzden devam edecek gibi görünüyor