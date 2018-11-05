Balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü

Olay geç saatlerde Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve bekar olduğu belirtilen Didem Kiriş, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki balkon demirliklerine bağladığı çarşaf ile bir alt katın balkonuna inmeye çalıştı.