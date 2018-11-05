Balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü

Didem Kiriş , iddiaya göre çarşafla bir alt katın balkonuna inmeye çalışırken, dengesini kaybederek düştü.

Balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü

Yalova’da Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Didem Kiriş (42), iddiaya göre çarşafla bir alt katın balkonuna inmeye çalışırken, dengesini kaybederek düştü.

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Balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Kiriş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü

Olay geç saatlerde Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve bekar olduğu belirtilen Didem Kiriş, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki balkon demirliklerine bağladığı çarşaf ile bir alt katın balkonuna inmeye çalıştı.

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Balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü

Kiriş'i çarşafla sarkarken fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Bu sırada elleri çözülen Didem kiriş, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Didem Kiriş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. bekar olan Kiriş'in cesedi Bursa Adli Tıap Kurumu'na kaldırıldı.

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