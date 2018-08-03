Balkonda dehşet anları!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıkıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Osman G. (34), kendisini boşluğa bıraktığı anda kemerinden çeken polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Balkonda dehşet anları!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu iddia dilen şahıs evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyen şahıs polise zor anlar yaşattı.

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Balkonda dehşet anları!

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'ne yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Osman G. evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Osman G. evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi.

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Balkonda dehşet anları!

Tüm çabalara rağmen Osman G. kapıyı açmazken, polis, itfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan dairenin penceresinden içeriye biber gazı sıkarak girdi. Polisleri kendisine yaklaştırmayan Osman G. eline geçirdiği malzemeleri aşağıya atarken, elinde ekmek bıçağıyla balkona, oradan da balkon korkuluklarının dışına çıktı.

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Balkonda dehşet anları!

Gerek yakınları gerekse polislerin ikna çabaları karşısında direnen ve elindeki bıçağı yakınına gelenlere sallayan Osman G. 1,5 saati aşkın bir süre korkuluk demirlerine asılı bir şekilde direndi. Bu sırada aşağıya düşme ihtimaline karşısında itfaiye görevlileri balkonun altına şişme yatak koydu.

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