Balkonda dehşet anları!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıkıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Osman G. (34), kendisini boşluğa bıraktığı anda kemerinden çeken polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu iddia dilen şahıs evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyen şahıs polise zor anlar yaşattı. Twitter

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Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'ne yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Osman G. evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Osman G. evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi. Twitter

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Tüm çabalara rağmen Osman G. kapıyı açmazken, polis, itfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan dairenin penceresinden içeriye biber gazı sıkarak girdi. Polisleri kendisine yaklaştırmayan Osman G. eline geçirdiği malzemeleri aşağıya atarken, elinde ekmek bıçağıyla balkona, oradan da balkon korkuluklarının dışına çıktı. Twitter

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