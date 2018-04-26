Balkona bu halde çıktı kimselere aldırış etmeden...

Merkez üssü Rusya olan fotoğraflar şaşıp kalmamak elde değil. En az Türkiye kadar birbirinden ilginç durumların altına imzalarını atıyorlar. İşte Rusya'da çekilmiş ve ardından sosyal medya aracılığıyla dünyanın mizah kaynağı olmuş o fotoğraflar.

Merkez üssü Rusya olan fotoğraflar şaşıp kalmamak elde değil. En az Türkiye kadar birbirinden ilginç durumların altına imzalarını atıyorlar. İşte Rusya'da çekilmiş ve ardından sosyal medya aracılığıyla dünyanın mizah kaynağı olmuş o fotoğraflar. Twitter

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Merkez üssü Rusya olan fotoğraflar şaşıp kalmamak elde değil. En az Türkiye kadar birbirinden ilginç durumların altına imzalarını atıyorlar. İşte Rusya'da çekilmiş ve ardından sosyal medya aracılığıyla dünyanın mizah kaynağı olmuş o fotoğraflar. Twitter

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2 20

Merkez üssü Rusya olan fotoğraflar şaşıp kalmamak elde değil. En az Türkiye kadar birbirinden ilginç durumların altına imzalarını atıyorlar. İşte Rusya'da çekilmiş ve ardından sosyal medya aracılığıyla dünyanın mizah kaynağı olmuş o fotoğraflar. Twitter

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