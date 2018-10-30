Balıkesir'de bulundu 2.5 milyon dolarlık altın yaldızlı Tevrat

BALIKESİR'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi. Polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.