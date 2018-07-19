Balık yağı sanıldığı kadar faydalı değil mi?

100 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı ortaya konuldu.

Balık yağı sanıldığı kadar faydalı değil mi?

100 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı ortaya konuldu. Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı bildirildi.


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Balık yağı sanıldığı kadar faydalı değil mi?

BBC’nin haberine göre, sağlık alanında uzman kişilerin yanı sıra hastaların dahil olduğu bağımsız küresel ağ Cochrane’nin yaptığı araştırma, omega-3 takviyesi alan her bin kişiden sadece birinin bundan gerçek anlamda fayda sağladığını gösterdi.

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Balık yağı sanıldığı kadar faydalı değil mi?

Araştırmada, 100 binden fazla kişi üzerinde yapılan deneylerin sonuçları incelendi ve omega-3 takviyesinin kalp hastalığından koruduğuna ilişkin neredeyse yok denecek kadar az kanıt elde edildi.

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Balık yağı sanıldığı kadar faydalı değil mi?

Uzmanlar öte yandan yağlı balığın, sağlık için faydalı olduğuna işaret ederek, biri yağlı olmak üzere haftada iki kez balık tüketme önerisinde bulundu.

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