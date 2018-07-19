Balık yağı sanıldığı kadar faydalı değil mi?

100 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı ortaya konuldu.

100 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı ortaya konuldu. Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı bildirildi.





Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

BBC’nin haberine göre, sağlık alanında uzman kişilerin yanı sıra hastaların dahil olduğu bağımsız küresel ağ Cochrane’nin yaptığı araştırma, omega-3 takviyesi alan her bin kişiden sadece birinin bundan gerçek anlamda fayda sağladığını gösterdi.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Araştırmada, 100 binden fazla kişi üzerinde yapılan deneylerin sonuçları incelendi ve omega-3 takviyesinin kalp hastalığından koruduğuna ilişkin neredeyse yok denecek kadar az kanıt elde edildi.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 6