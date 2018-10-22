Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

Aksaray'da tekneyle balık avlamak için Mamasın Baraj Gölü'ne giden Ahmet Şen ile arkadaşları Şaban Asal ve Dumrul Duru kayboldu.

Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

Aksaray'da tekneyle balık avlamak için Mamasın Baraj Gölü'ne giden Ahmet Şen (38) ile arkadaşları Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (41) kayboldu. Jandarma, AFAD, UMKE ve balıkçılardan oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, kayıp arkadaşların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

Bir süt fabrikasında çalışan Ahmet Şen, mesai arkadaşı Dumrul Duru ve Almanya'da yaşayan Şaban Asal ile dün akşam saatlerinde balık avlamak için Asal'a ait otomobille Çatalsu köyündeki Mamasın Baraj Gölü kıyısına gitti.

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Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

Ailesi, Ahmet Şen'in gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatan jandarma, göl kıyısı ve çevresinde Ahmet Şen ve arkadaşlarının izine rastlamadı.

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Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

Bugün gündüz saatlerinde çalışmasını sürdüren jandarma, Şaban Asal'a ait otomobili, dağlık arazide gölün 400 metre ilerisinde park halinde buldu. Bunun üzerine jandarma, köylülere, bölgede kimseyi görüp görmediklerini sordu.

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