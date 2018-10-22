Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

Aksaray'da tekneyle balık avlamak için Mamasın Baraj Gölü'ne giden Ahmet Şen (38) ile arkadaşları Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (41) kayboldu. Jandarma, AFAD, UMKE ve balıkçılardan oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, kayıp arkadaşların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.