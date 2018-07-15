Balayında böyle yakalandılar! Her şeyi saklıyorlardı ama...

Aşklarını göz önünde yaşamaktan hoşlanmayan Öykür Karayel ve Can Bonomo geçtiğimiz günlerde evlenmişlerdi. Yeni evli çift, balayında kameralara böyle yakalandı.

11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta evlenen oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, nikâh sonrası soluğu Çeşme'de aldı. Can Bonomo ile Öykü Karayel önceki gün Alaçatı'daki Zio Beach'te parti verdi. Partiye iki ünlü ismin yakın arkadaşları katıldı.





