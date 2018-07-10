Bakanlıklarda devir teslim törenlerinden kareler

Ankara'da bugün yoğun bir trafik vardı. Dün akşam açıklanan kabinenin üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Sonrasında da bakanlıklarda devir teslim törenlerine geçildi. Halef-selef isimler yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Ankara'da bugün yoğun bir trafik vardı. Dün akşam açıklanan kabinenin üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Sonrasında da bakanlıklarda devir teslim törenlerine geçildi. Halef-selef isimler yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine Müsteşarlığında düzenlenen törenle Mehmet Şimşek'ten görevi devraldı.



