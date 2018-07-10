Bakanlıklarda devir teslim törenlerinden kareler

Ankara'da bugün yoğun bir trafik vardı. Dün akşam açıklanan kabinenin üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Sonrasında da bakanlıklarda devir teslim törenlerine geçildi. Halef-selef isimler yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.
Ankara'da bugün yoğun bir trafik vardı. Dün akşam açıklanan kabinenin üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Sonrasında da bakanlıklarda devir teslim törenlerine geçildi. Halef-selef isimler yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine Müsteşarlığında düzenlenen törenle Mehmet Şimşek'ten görevi devraldı.
Milli Savunma Bakanlığına Atanan Orgeneral Hulusi Akar, görevini bakanlıkta düzenlenen törenle Nurettin Canikli'den aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen törenle görevi Ahmet Demircan'dan devraldı.
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