Bakan Soylu'nun gözü önünde bir terörist öldürüldü!

Bakan Soylu, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada güvenlik güçleri, sınır hattında PKK/PYD'li bir teröristi etkisiz hale getirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şanlıurfa Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde incelemeleri esnasında, sınır hattında PKK/PYD'li bir terörist etkisiz hale getirildi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, sınıra sıfır noktadaki Savaş Hudut Karakolu gözetleme kulesinde ilgili komutanlardan bilgi aldı.
Soylu'nun "Sınır hattında bir şeyler görebiliyor muyuz?" sorusu üzerine komutan, "Görüntü vermiyorlar, gördüğümüz anda etkisiz hale getiriyoruz" yanıtını verdi.
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