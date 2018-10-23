Bakan Soylu açıkladı! Bomba üretim tesisi ele geçirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen 19 ülkeden katılımcının yer aldığı Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Soylu terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi. Teröristlere ait bomba üretim tesisi ele geçirildi. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

BOMBA ÜRETİM TESİSİ ELE GEÇİRDİK: Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar

Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor.