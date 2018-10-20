Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapmışlar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son yükselişlerin ardından yaşanan fırsatçılığa dikkat çekerek, “Bazı fırsatçılar yüzde 200-300 fiyatlara aşırı zam yapmışlar, bunları tespit ettik, bu firmalarla, üreticilerle iletişime geçtik, kendilerinden savunma istedik, etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık” dedi

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, ihracatçıların her geçen gün başarılarına yenilerini eklediğini, dünya üzerinde ayak basmadık yer bırakmadıklarını ve gece gündüz çalışarak ihracatı artırdığını belirtti.

27 ayrı sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliğinin bağlı olduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatçılara yol gösterici rolünü başarılı bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Birlikler arasında koordinasyon ve dayanışma ile ihracat hedef ve politikalarının belirlenmesi aşamasında gerek kamu gerek özel sektörle sürekli dirsek temasında bulunma misyonunu başarı ile yerine getirmektedir. Bugün küresel ekonomi, korumacı politikaların son derece güçlendiği, belirsizliklerin giderek artmakta olduğu oldukça rekabetçi bir döneme sahne olmaktadır. Önümüzdeki süreçte güçlü bir Türkiye’nin varlığı için çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla akıl yormamız gerekmektedir. Bu yeni dönemde hepimize büyük iş düşüyor. İnanıyorum ki sizler de bu düşüncelerimi paylaşıyorsunuz ve bu dönemde de bizimle birlikte yürüyeceksiniz.

  • Siyaset 20 Ekim 2018 21:46
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