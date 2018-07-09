Bakan Arslan ve Demircan olay yerinde

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerine geldi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma / yardım araç gereçlerinin kaza yerine ulaştığı belirtilerek şöyle denildi:

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE: "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerinde incelemelerini sürdürmektedirler. Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler devam etmekte olup, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma/yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırılmıştır. Yaralı yakınları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bilgi İletişim Merkezi (SABİM)’in 184 no’lu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilirler."

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI: Bu arada Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Çorlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.
Bakanlar Demircan ve Arslan, Çorlu Devlet Hastanesine geldi. Burada tedavi gören yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Demircan ve Arslan, yetkililerden bilgi aldı.
  • Güncel 09 Temmuz 2018 08:39
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