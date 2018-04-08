Bakan açıkladı: Girişimcilere 2 milyar liralık yeni kaynak!

Mehmet Şimşek girişimcilere sağladıkları desteklere bir yenisini eklediklerini belirterek, “Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlayacak kararı Başbakanlığa gönderdik" dedi.

Bakan açıkladı: Girişimcilere 2 milyar liralık yeni kaynak!

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, girişimcilere sağladıkları desteklere bir yenisini eklediklerini açıkladı. Bu kapsamda çalışmalarına melek yatırımcılık sistemiyle başladıklarını anlatan Şimşek, alternatif bir finansman aracı olan girişim sermayesi fonlarını destekleyen 'fonların fonu' sistemini faaliyete aldıklarını ifade etti.

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Bakan açıkladı: Girişimcilere 2 milyar liralık yeni kaynak!

Girişimcilerin vatandaşlardan fon toplamasını sağlayacak kitle fonlamasının yasal zeminini oluşturduklarını anımsatan Şimşek, "Girişimcilere sağladığımız desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlayacak Bakanlar Kurulu kararını Başbakanlığa gönderdik" diye konuştu.

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Bakan açıkladı: Girişimcilere 2 milyar liralık yeni kaynak!

Şimşek, söz konusu düzenlemeyle girişimcilere 2 milyar lira tutarındaki kaynağın girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacağını bildirdi.

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Bakan açıkladı: Girişimcilere 2 milyar liralık yeni kaynak!

Bu kaynağın, 2023 yılına kadar Müsteşarlık tarafından fonlara taahhütte bulunularak aktarılacağına işaret eden Şimşek, bunun aynı zamanda gelecek 5 yıl içerisinde ülke ekonomisine en az 4 milyar lira tutarında kaldıraç etkisi yaratacağını kaydetti.

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