Bahtiyar Ölmez 19. final bölüm fragmanı yayınlandı. Bahtiyar Ölmez'in yeni bölümünde neler olacak? Bahtiyar Ölmez 24 Mart 2018 Cumartesi akşamı ATV'de...

Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun 'deve kuşu çiftliği' teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez.

Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği 'deve kuşu yumurtasını' hışımla camdan dışarı fırlatır. Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır.

Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde 'sahte evlilik' yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak 'sahte bir evliliğin' içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir.

Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı 'eski hayatını' idare etmeye çalışırken, diğer yandan 'yeni hayatına' uyum sağlamayı başarabilecek midir?