Bahçeli'den sert yanıt: Mekapları giyip gidebilirsin

Partinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Sanatçılara ağır sözler sarf eden Kılıçdaroğlu'na "Ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir." dedi. Osmangazi Üniversitesindeki katiama da değinen Bahçeli, kimsenin elinde belge olmadan başkasını FETÖ'cü diye suçlayamayacağını ifade etti. Katliamı yapan araştırma görevlisini görevde tutan üniversite yönetimine istifa çağrısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU YPG ÜNİFORMASI GİYEBİLİR Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükme seve seve ya da istemeye istemeye kabule etsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bir halt olmaz.