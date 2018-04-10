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Bahçeli'den sert yanıt: Mekapları giyip gidebilirsin

Partinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Sanatçılara ağır sözler sarf eden Kılıçdaroğlu'na "Ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir." dedi. Osmangazi Üniversitesindeki katiama da değinen Bahçeli, kimsenin elinde belge olmadan başkasını FETÖ'cü diye suçlayamayacağını ifade etti. Katliamı yapan araştırma görevlisini görevde tutan üniversite yönetimine istifa çağrısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU YPG ÜNİFORMASI GİYEBİLİR Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükme seve seve ya da istemeye istemeye kabule etsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bir halt olmaz.

  • Siyaset 10 Nisan 2018 12:17
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Nisan 2018 12:51 CHP PKK NIN UZANTISI DIR BUNU MİLLET ARTIK BİLSİN ATATÜRK PORTRESİNİN ARKASINA SIĞINIP ATATÜRKCÜLÜK YAPMASIN.GENEL BAŞKANLARINDA İKİ ÖZELLİK VAR. BİR TARAFI ALEVİ BİR TARAFI KÜRT ANLAYIN İŞTE NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ.

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