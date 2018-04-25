Bahar alerjisi tedavisi nasıl yapılır? Bu belirtilere dikkat!

Baharla birlikte artan polenler, özellikle alerjik yapıdaki pek çok kişiyi etkiliyor. “Saman nezlesi” olarak da bilinen “bahar alerjisi”, toplumda her 3 kişiden birinde görülüyor. Polenler atmosfere yayılarak, ağız, burun, göz ve hatta ciğerlere kadar ulaşarak alerjik tepkimelere yol açıyor. Polenlere karşı alınacak bazı önlemler ile alerjiye yol açabilecek şikayetler de azaltılabiliyor. Doç. Dr. Güngör Ateş, bahar alerjilerinden korunmak için 10 öneride bulundu.
TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR: Mevsimsel alerjinin tanısı, tutulan organa ait şikayetlerin ayrıntılı olarak sorgulanması, muayene, gerekli tetkikler ve alerji testleri (kan ve cilt testleri) ile konulmaktadır. Ailede alerjik hastalık öyküsü olması da tanı koymada yardımcıdır. Tedavi de kişiye özel şekilde planlanmaktadır. Öte yandan bahar alerjisi için bir takım önleyici tedbirlerde bulunmaktadır.
Sabahın erken saatleri polenlerin havada en fazla bulunduğu saatlerdir. Bu saatlerde, duyarlı kişilerin dışarı çıkmaması önerilir. Eğer çıkacaklarsa da maske takmaları gerekir. Dışarıda gözlük, şapka ve gerekli ise maske kullanılmalıdır. Eve gelindiğinde saçlar yıkanmalıdır. Dışardan eve gelindiğinde giysiler değiştirilmelidir. Bahar aylarında araba kullanırken camların kapalı olmasına özen gösterilmeli, hava değişiminin sağlanması için polen filtreli klima kullanılmalıdır.
Ev içerisinde bitkiler varsa dışarı çıkarılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve sabah erken saatlerde evde camlar açılmamalıdır. Polenlerin yoğun olduğu zamanlarda açık havada egzersiz ve spordan kaçınılmalıdır. Evde ve ofiste polen tutan klimalar kullanılmalı, filtresi sık sık değiştirilmeli veya temizlenmelidir. Çim biçmekten kaçınılmalı ya da işlem sırasında maske kullanılmalıdır.
Bir doktora danışarak bahar nezlesi, astım ve oluşabilecek diğer hastalıklar hakkında bilgi alınmalıdır. Doktor gerekli gördüyse verilen ilaçlar kullanılmalıdır.
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