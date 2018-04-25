Bahar alerjisi tedavisi nasıl yapılır? Bu belirtilere dikkat!

Bahar alerjisi belirtileri nelerdir ?Bahar alerjisi neden olur? Bahar aylarının gelmesiyle birlikte artan polenler alerjik reaksiyonu olan kişilerde bahar alerjisi dediğimiz rahatsızlığa neden oluyor. Peki bahar nezlesinden korunmak için gibi önlemler almalıyız ?

Baharla birlikte artan polenler, özellikle alerjik yapıdaki pek çok kişiyi etkiliyor. “Saman nezlesi” olarak da bilinen “bahar alerjisi”, toplumda her 3 kişiden birinde görülüyor. Polenler atmosfere yayılarak, ağız, burun, göz ve hatta ciğerlere kadar ulaşarak alerjik tepkimelere yol açıyor. Polenlere karşı alınacak bazı önlemler ile alerjiye yol açabilecek şikayetler de azaltılabiliyor. Doç. Dr. Güngör Ateş, bahar alerjilerinden korunmak için 10 öneride bulundu.





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TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR: Mevsimsel alerjinin tanısı, tutulan organa ait şikayetlerin ayrıntılı olarak sorgulanması, muayene, gerekli tetkikler ve alerji testleri (kan ve cilt testleri) ile konulmaktadır. Ailede alerjik hastalık öyküsü olması da tanı koymada yardımcıdır. Tedavi de kişiye özel şekilde planlanmaktadır. Öte yandan bahar alerjisi için bir takım önleyici tedbirlerde bulunmaktadır.





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Sabahın erken saatleri polenlerin havada en fazla bulunduğu saatlerdir. Bu saatlerde, duyarlı kişilerin dışarı çıkmaması önerilir. Eğer çıkacaklarsa da maske takmaları gerekir. Dışarıda gözlük, şapka ve gerekli ise maske kullanılmalıdır. Eve gelindiğinde saçlar yıkanmalıdır. Dışardan eve gelindiğinde giysiler değiştirilmelidir. Bahar aylarında araba kullanırken camların kapalı olmasına özen gösterilmeli, hava değişiminin sağlanması için polen filtreli klima kullanılmalıdır. Twitter

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