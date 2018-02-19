BAFTA kırmızı halı töreninde şıklık yarışı

İngiliz sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödül töreni (BAFTA) Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlendi. Oscar'a giden yollardan birisi olarak görülen BAFTA öncesinde ünlüler kırmızı halıda boy gösterdi. Birbirinden güzel kıyafetleri ile hem BAFTA ödülü için yarışan ünlüler hem de sadece ödül törenini izlemek isteyenler renkli görüntüler oluşturdu. Geceye kraliyet ailesinden de katılım vardı..- Lupita Nyong'o
Angelina Jolie - İngiliz sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödül töreni (BAFTA) Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlendi. Oscar'a giden yollardan birisi olarak görülen BAFTA öncesinde ünlüler kırmızı halıda boy gösterdi. Birbirinden güzel kıyafetleri ile hem BAFTA ödülü için yarışan ünlüler hem de sadece ödül törenini izlemek isteyenler renkli görüntüler oluşturdu. Geceye kraliyet ailesinden de katılım vardı..
Angelina Jolie - İngiliz sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödül töreni (BAFTA) Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlendi. Oscar'a giden yollardan birisi olarak görülen BAFTA öncesinde ünlüler kırmızı halıda boy gösterdi. Birbirinden güzel kıyafetleri ile hem BAFTA ödülü için yarışan ünlüler hem de sadece ödül törenini izlemek isteyenler renkli görüntüler oluşturdu. Geceye kraliyet ailesinden de katılım vardı.. Gugu Mbatha-Raw
Angelina Jolie - İngiliz sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödül töreni (BAFTA) Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlendi. Oscar'a giden yollardan birisi olarak görülen BAFTA öncesinde ünlüler kırmızı halıda boy gösterdi. Birbirinden güzel kıyafetleri ile hem BAFTA ödülü için yarışan ünlüler hem de sadece ödül törenini izlemek isteyenler renkli görüntüler oluşturdu. Geceye kraliyet ailesinden de katılım vardı.. Helena Bonham Carter
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