Bademin faydaları nelerdir? 9 önemli faydası !

Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğiyle zayıflamaya yardımcı olan badem kaç kaloridir?

Bademin faydaları nelerdir? 9 önemli faydası !

Badem, kalorisi oldukça yüksek bir atıştırmalıktır yaklaşık olarak 100 gramında 575 kalori bulunan badem ara öğünlerde meyve ile tüketildiğinde de kan şekerini dengeliyor. Kilo kontrolünü sağlamada ve kötü kolesterolü düşürmede de önemli etkileri bulunan bademin her gün 25 gram yani yaklaşık 20 adet tüketilmesini tavsiye eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman şunları söyledi: “5-6 adet badem yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağına eşdeğer kalori içeriyor" İşte bademin 9 önemli faydası...

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Bademin faydaları nelerdir? 9 önemli faydası !

CİLDİ KORUYOR: Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken, bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor.

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Bademin faydaları nelerdir? 9 önemli faydası !

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR: Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor.

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Bademin faydaları nelerdir? 9 önemli faydası !

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR: Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

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