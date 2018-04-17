Bademin faydaları nelerdir? 9 önemli faydası !

Badem, kalorisi oldukça yüksek bir atıştırmalıktır yaklaşık olarak 100 gramında 575 kalori bulunan badem ara öğünlerde meyve ile tüketildiğinde de kan şekerini dengeliyor. Kilo kontrolünü sağlamada ve kötü kolesterolü düşürmede de önemli etkileri bulunan bademin her gün 25 gram yani yaklaşık 20 adet tüketilmesini tavsiye eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman şunları söyledi: “5-6 adet badem yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağına eşdeğer kalori içeriyor" İşte bademin 9 önemli faydası...