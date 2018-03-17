Bacaklarıyla dalga geçiyorlardı şimdi fenomen oldu

İsveçli model Ia Ostergren, uzun bacaklarıyla Instagram ve Twitter'da fenomen haline geldi. Boyu 178 cm olan modelin bacakları 108 cm uzunluğunda. Modelin Instagram hesabı, 143 binden fazla hayran topladı. Ostergren, çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını söylüyor.