Bacak bacak üstüne atarak oturmayın! Varis tehlikesi...

Bu hastalık özellikle kadınlarda daha fazla görülse de erkeklerde de görülen bir rahatsızlıktır. Toplardamar sorununa bağlı olarak görülen bu rahatsızlık genellikle 50 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerde görülmektedir. Varis oluşumunu engellemek için neler yapılması gerektiğini ve varis hakkındaki tüm merak edilenleri Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Cüneyt Köksoy açıkladı.