Bacak bacak üstüne atarak oturmayın! Varis tehlikesi...

Varis rahatsızlığı özellikle kadınlarda daha fazla görülse de erkeklerde de görülebilir. Toplardamar sorununa bağlı olarak görülen bu rahatsızlığı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Cüneyt Köksoy açıkladı. Varis nedir, oluşumu nasıl engellenir? İşte cevabı...

Bacak bacak üstüne atarak oturmayın! Varis tehlikesi...

Bu hastalık özellikle kadınlarda daha fazla görülse de erkeklerde de görülen bir rahatsızlıktır. Toplardamar sorununa bağlı olarak görülen bu rahatsızlık genellikle 50 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerde görülmektedir. Varis oluşumunu engellemek için neler yapılması gerektiğini ve varis hakkındaki tüm merak edilenleri Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Cüneyt Köksoy açıkladı.

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Bacak bacak üstüne atarak oturmayın! Varis tehlikesi...

ZAMANINDA ÖNLEM ALINABİLİR Varis oluşumu birçok kişiyi rahatsız eden hastalıklardan biridir. Eğer zamanında önlenebilirse bu hastalık bazı uygulamalarla azaltılabilir ya da engellenebilir. Bu uygulamalar aynı zamanda varilerin tedavi sonrası tekrar oluşumunu engellemektedir.

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Bacak bacak üstüne atarak oturmayın! Varis tehlikesi...

VARİS OLUŞUMU NASIL ENGELLENEBİLİR? Varisin oluşmasını engellemek için, yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme gibi düzenli egzersizler yapmak, uzun süre ayakta sabit durmaktan ya da oturmaktan kaçınmak,ayakta iken ağırlığın bacaktan bacağa aktarılması ve ara sıra parmak uçlarında kalkıp inmek faydalı olacaktır.

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Bacak bacak üstüne atarak oturmayın! Varis tehlikesi...

Ayrıca kısa süreli yürüyüşler yapmak, uzun süre ayakta durduktan sonra dizler hafif bükük şekilde bacaklar yukarı kaldırılarak yatmak,ayakların altına tahta blok koyarak yükseltmek, uzun sure oturulması gereken durumlarda ara sıra kısa yürüyüşler yapmak varis oluşumunu engeller.

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