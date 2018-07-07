Babasının mezarına gitti telefondan Yasin Suresi okudu

Kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) ilk mezuniyet töreni için baba ocağı Kayseri'ye gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geceyi annesi Adeviye Gül'ün Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evinde geçirdi. Sabah annesi ve kardeşi ile kahvaltı yapan Abdullah Gül, daha sonra Asri Mezarlık'a giderek, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybettiği babası Ahmet Hamdi Gül'ün mezarını ziyaret etti.