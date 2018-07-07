Babasının mezarına gitti telefondan Yasin Suresi okudu

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de babası Ahmet Hamdi Gül'ün ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Gül ve kardeşi Macit Gül, teknolojiyi kullanarak cep telefonundan Yasin Suresi'ni okudu.

Babasının mezarına gitti telefondan Yasin Suresi okudu

Kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) ilk mezuniyet töreni için baba ocağı Kayseri'ye gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geceyi annesi Adeviye Gül'ün Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evinde geçirdi. Sabah annesi ve kardeşi ile kahvaltı yapan Abdullah Gül, daha sonra Asri Mezarlık'a giderek, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybettiği babası Ahmet Hamdi Gül'ün mezarını ziyaret etti.

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Babasının mezarına gitti telefondan Yasin Suresi okudu

TELEFONDAN 'YASİN' OKUDU: Abdullah Gül, cep telefonundan Yasin Suresi'ni bulup, okuduktan sonra kardeşine verdi. Macit Gül'ün de Yasin'i Şerif'i okumasının ardından 2 kardeş, amcaları ve yakınlarının mezarlarını da tek tek ziyaret ederek, dua etti. Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül'ün cep telefonundan Yasin Suresi'ni bulup okuması dikkatlerden kaçmadı.

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Babasının mezarına gitti telefondan Yasin Suresi okudu

Uzun süredir Kayseri'ye gelmediğini belirten Abdullah Gül, "Gece, Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk mezuniyet törenine katıldım. Bu sabah da babam ve aile büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ederek güne başladım. Yakınlarımızla ve dostlarımızla hasret giderdikten sonra İstanbul'a döneceğim" dedi.

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Babasının mezarına gitti telefondan Yasin Suresi okudu

İşte Abdullah Gül'ün kabristan ziyaretinden kareler...

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