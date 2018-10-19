Babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde sakladı

Dairede Feliks Arno'ya ait mumyalanmış cesedi buldu. Gazetenin yazdığına göre, on yıl önce ölen baba Feliks Arno'nun ölümünü, kimse yetkili makamlara bildirmedi. Kent polisi, her ikisinin de ölümünün doğal nedenlerden kaynaklı olduğunu belirledi.



