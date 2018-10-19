Babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde sakladı

Fransa'da, yaşamını yitiren kuzeninin evini ziyaret eden bir kişi, evde 10 yıl boyunca saklanmış bir ceset olduğunu gördü.

Babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde sakladı

Fransız basınında yer alan habere göre, 79 yaşındaki Andre Arno adlı bir Fransız, babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde mumyalayarak sakladı. Ceset, 79 yaşındaki adamın ölümüyle ortaya çıktı.

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Babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde sakladı

Olay Fransa'nın kuzeyinde bulunan Saint-Quentin kentinde meydana geldi. Courrirer Picard'in belirttiğine göre, 79 yaşındaki Andre Arno bu yılın Eylül ayında öldü. Oğul Andre Arno'nun ölümünün üzerinden bir süre geçtikten sonra, kuzeni olayın vuku bulduğu daireyi ziyaret etti.

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Babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde sakladı

Dairede Feliks Arno'ya ait mumyalanmış cesedi buldu. Gazetenin yazdığına göre, on yıl önce ölen baba Feliks Arno'nun ölümünü, kimse yetkili makamlara bildirmedi. Kent polisi, her ikisinin de ölümünün doğal nedenlerden kaynaklı olduğunu belirledi.

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Babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde sakladı

Fransız basınında yer alan habere göre, 79 yaşındaki Andre Arno adlı bir Fransız, babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde mumyalayarak sakladı. Ceset, 79 yaşındaki adamın ölümüyle ortaya çıktı.

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