Babası suratını görünce bebeği terk etti 21 yıl sonra ise...

Bu hayattaki en büyük acımasızlık çocuğunu terk etmek olabilir hem de dış görüntüsü nedeniyle. Bir bebek doğduğu anda babası tarafından terk edildi. Bir hastalıkla doğan bebeğin görüntüsü ilk başta hayatı için büyük sorun oldu. İrina 21 yıl önce çocuğunu dünyaya getirdi. Anne bebeğinin doğar doğmaz bir sorunun olduğunu anladı. Twitter

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İrina kızı Kajya'nın suratında bir problem olduğunu fark etti. İrina kızının suratının günden güne değil saatler içinde yaşlandığına şahit oldu. Çocuğuna erken yaşlanma teşhisi konuldu. Bu hastalık her yeni doğan 8 milyondan bir çocuk bu hastalığa yakalanıyor. Bu hastalığa yakalanan insanların yaşama süresi ortalama 13 yıl. Twitter

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Kajya doğduktan sonra babası onu terk etti. Kajya'nın babası aileyi terk etmeden önce suratını görmeye dayanamıyorum demişti. Fakat anne İrina pes etmedi ve çocuğu için her şeyi yapmaya başladı. Günümüzde erken yaşlanmanın hastalığı bulunmuyor fakat Kajya bir ilki başardı. Twitter

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