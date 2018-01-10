Babamın Günahları beğenildi mi?

Babamın Günahları oyuncuları dizinin ilk bölümünde izleyiciler için gündem konusu oldu. Kadir Doğulu'nun Melisa Sözen ile birlikte başrolünde yer aldığı dizide, son olarak İçerde dizisinde Yusuf Müdür olarak rol alan Mustafa Uğurlu ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Erkan karakteri ile tanınan İsmail Demirci gibi isimler oyuncu kadrosu arasında yer alacak. Peki, Babamın Günahları oyuncuları arasında başka kimler yer alacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.

Ozan (Kadir Doğulu) 19 Nisan 1982’de Mersin’de doğan Kadir Doğulu, ilkokul ve lise eğitimi burada tamamladı. 2000 yılında İstanbul’a yerleşen Doğulu, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nü bitirdikten sonra yiyecek-içecek sektöründe çalışmaya başladı. Oyunculuk yeteneği keşfedilen Doğulu, 2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisi ile görsel sanatlar kariyerine başladı. Dizideki karakteri: 30’lu yaşların başında, hayli gösterişli ve yakışıklı bir genç adamdır. Yetimhanede büyümüştür. Ozan, on sekiz yaşına geldiğinde soluğu Ferruh’un yanında alır. Ozan, Yeşim’le tanışınca hayatı değişir. Ferruh’tan uzak bir hayat kurmak ister ancak hiç bir şey planladığı gibi gitmeyecektir. Bir gün Yeşim çıkıp gelir ve Ozan’a ölmek üzere olan bir kızları olduğunu söyler. Onu kurtarabilecek tek kişi Ozan’dır. Twitter

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Yeşim (Melisa Sözen) 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. Dizideki karakteri: Yeşim, yirmili yaşların sonunda, duru bir güzelliğe sahip, çekici bir genç kadındır. Güçlü, kendi ayakları üzerinde durmak için çırpınan, kendini çocuğuna adamış genç bir annedir de aynı zamanda. Reha adında, fedakar bir komiserle nişanlıdır.

Yıllar sonra kızının lösemi olduğunu öğrendiğinde hiç istemese de unuttuğunu sandığı, sevdiği tek erkek, çocuğunun babası olan Ozan’la yeniden buluşur. Twitter

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Ferruh (Mustafa Uğurlu) 25 Kasım 1955’te Karaman’da doğan Mustafa Uğurlu; İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. Oyuncu Ahmet Uğurlu’nun abisidir. 1980'li yıllarda tiyatro ile oyunculuğa başlamıştır. İlk ekran deneyimi Rıza Beyler dizisiyle 1993 yılında olmuştur. İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarında birçok oyunda oynamış ve yönetmenlik de yapmıştır. Dizideki karakteri: Ferruh karizmatik iş adamı kimliğinin yanı sıra yeraltı dünyasının korkulan simalarından biridir. Ferruh illegal işlerine bir kılıf olarak yürüttüğü asfalt işleri yapmaktadır. Esasen kaçakçılık ile oluşturduğu bir serveti vardır. Ozan’la da yolu bir tesadüf ile kesişir Ferruh’un. Ozan, Ferruh'un hayatını kurtarmış ve 18 yaşından itibaren Ferruh'un koruması olmuştur. Fakat Ozan, Yeşim’e aşık olup, onun yanında kalmak istemeyince Ferruh, Ozan'ın kabusu haline gelmiştir. Twitter

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