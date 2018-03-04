Babalarını televizyonda gören çocukların sevincine bakın!

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'deki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polisi yayına çıktı. Çocukları televizyona sarıldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli özel harekatçı polis, sınır ötesinde gazetecilere konuştu.
Polisin televizyon başındaki çocukları sevinçten televizyona sarıldı. Günler sonra babalarını gören çocuklar, ekrandan babalarının yanağına öpücük kondurdu.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Hacı Halil köyünü teröristlerden arındırdı. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesinin doğusundaki Hacı Halil köyünü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve ÖSO birlikleri, dün Racu belde merkezini teröristlerden temizlemişti.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 128 noktayı ele geçirdi.
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
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