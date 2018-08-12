Baba-oğul, astsubay ve arkadaşları tarafından dövüldü!

ERZURUM’da, Vefa Özdemir (47) ile oğlu Kürşat Özdemir (19), geri manevra yaptıkları otomobille çarptıkları kişinin araca yumruk atmasına sinirlendi. Baba-oğul, tepki gösterdikleri ve astsubay olduğunu öğrendikleri kişi ve arkadaşlarının silah göstererek kendilerini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Baba-oğul, astsubay ve arkadaşları tarafından dövüldü!

Olay, Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Vefa Özdemir, oğlu ile birlikte bindiği otomobil ile geri giderken bir kişinin bacağına çarptı. Bu kişi aracın camına vurdu. Bunun üzerine otomobilden inen baba ile oğlu, bu kişinin üzerine yürüdü. Bu sırada asker olduğunu söyleyen kişinin yanına arkadaşları geldi.

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Baba-oğul, astsubay ve arkadaşları tarafından dövüldü!

Astsubay olduğu öğrenilen kişi ile 2 arkadaşı iddiaya göre, tabancalarını çıkarıp baba ile oğula vurmaya başladı. Aldıkları darbe ile kanlar içinde kalan baba-oğul çevredeki esnafın araya girmesi ile kurtuldu. Üç asker hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Vefa özdemir, olayı şöyle anlattı: "Oğlumla otomobile binip park ettiğim yerden çıkmak için geri giderken birine hafiften çarptım. Bu kişi araca 3 kez yumruk vurdu. İndim, 'Neden yumruk vuruyorsun?' dedim, küfretti.

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Baba-oğul, astsubay ve arkadaşları tarafından dövüldü!

Bu sırada benim çocuk üzerine gitti. Ben de onu tuttum. Bu sefer oğluma küfretti. Ben de buna bir tane vurdum. Vurduktan sonra ensemden bir metalle vurulduğunu hissettim. O arada sarsıldım. Başladılar bize tabanca ile vurmaya. Üç kişiydiler. Ben atölyeye sığındım. Bana yere düşünceye kadar vurdular. Kamera görüntülerinde hepsi var. Oğlumla birlikte fena halde dayak yedik. Üçünden de davacıyım."

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Baba-oğul, astsubay ve arkadaşları tarafından dövüldü!

Olayla ilgili valiliğin soruşturma başlattığı bildirildi.

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