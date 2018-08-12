Baba-oğul, astsubay ve arkadaşları tarafından dövüldü!

Bu sırada benim çocuk üzerine gitti. Ben de onu tuttum. Bu sefer oğluma küfretti. Ben de buna bir tane vurdum. Vurduktan sonra ensemden bir metalle vurulduğunu hissettim. O arada sarsıldım. Başladılar bize tabanca ile vurmaya. Üç kişiydiler. Ben atölyeye sığındım. Bana yere düşünceye kadar vurdular. Kamera görüntülerinde hepsi var. Oğlumla birlikte fena halde dayak yedik. Üçünden de davacıyım."