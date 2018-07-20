Azra Akın'dan cesur paylaşım! Ortalığı kasıp kavurdu

2002 Türkiye ve Kainat Güzeli Azra Akın, bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Azra Akın, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozla adından söz ettirdi.36 yaşındaki güzel, uzun süredir bikinili fotoğraf yayınlamıyordu. Ağustos 2017'de Atakan Koru ile dünya evine giren ünlü oyuncunun, evlendikten neredeyse bir yıl sonra kumlar üzerinde çekilmiş profesyonel fotoğrafını paylaşması dikkati çekti.

''BANA KUM, GÜNEŞ VE DENİZ YETER'': Azra Akın, Instagram paylaşımına, "Bana kum, güneş ve deniz ver" notunu düştü. Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, fit görüntüsü ile takipçilerinden tam not aldı. Fotoğrafına binlerce beğeni gelen Akın, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.