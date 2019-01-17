Azmin böylesi 85 yaşındaki Şahizar nine kar kış demeden her gün okula gidiyor

BURSA çocukluğunda 1 yıl okula giden daha sonra ise okuldan alınıp evlendirilen 85 yaşındaki nine, ilerleyen yaşına aldırış etmeden kar kış demedi her gün 2 kilometre yürüyerek gittiği kursta okuma-yazma öğrendi.

Azmin böylesi 85 yaşındaki Şahizar nine kar kış demeden her gün okula gidiyor

BURSA’da Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar Yıltır nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti. 2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır’ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

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Azmin böylesi 85 yaşındaki Şahizar nine kar kış demeden her gün okula gidiyor

Öte yandan Şahizar Yıltır, Kur’an-ı kerim okumayı da 81 yaşında öğrenmiş. 14 yaşında ayakları sandıktan yere değmeden evlendirildiğini söyleyen Yıltır, daha sonra hayvancılıkla uğraştıklarını anlattı. Gençliğinde hıdırrellez zamanı hayvanları otlatmak için Keşiş Dağı’na (Uludağ) çıkan Yıltır, kasım ayında ise İzmir’e gittiklerini ifade etti.

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Azmin böylesi 85 yaşındaki Şahizar nine kar kış demeden her gün okula gidiyor

ANAMIZDAN ERKEN DOĞMUŞUZ... 85 yaşında olduğunu ve 2 ay evvel okuma-yazma öğrendiğini belirten Yıltır, şöyle konuştu: “Bize gelip okur musunuz, okula gider misiniz dediler. Ben de geleceğimi söyledim. Okulda öğrenmeye gayret ettik. Artık yaşımız geçti. Kafamız bu kadar alıyor. Aslında ben kendi kendime iyi okuyorum, ama şimdi biraz sıkılıyorum. Televizyonda çıkan yazıları okuyabiliyorum. Keşke daha önce öğrenseydim diyorum, ama öğrenemedim. Böyle olacağını bilemedik. Anamızdan erken doğmuşuz”

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Azmin böylesi 85 yaşındaki Şahizar nine kar kış demeden her gün okula gidiyor

Sadece 1 yıl okula gittiğini vurgulayan Yıltır, “Sonra beni okuldan aldılar. Küçücüktüm eskiden hemen alıveriyorlardı okuldan. Hep bu köydeydim. Baraklı’da bir okul vardı. Oraya 1 sene gittiydim. Şimdi okumayı da bu köyde ve okulda öğrendim. Okumak ve yazmakta zorlanıyorum, yaşımız var. Yaşımız olmasa zorlanmayacağız, ama benim kafam sadece okumakta değil ki. Yazı da biliyorum. Adımı da yazıyorum, telefonumu da biliyorum. Her şeyi biliyorum” diye konuştu.

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