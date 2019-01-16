Azarenka, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Kadınlar tenisinin eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka, Avustralya Açık ilk turunda Alman Laura Siegemund'a 2-1 mağlup oldu...

Karşılaşmadan sonra basının karşısına geçen Belaruslu raket, konuşmakta güçlük çekti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Azarenka, özel hayatında sorunları olduğunu ve bunlardan daha güçlü halde çıkacağını belirtti.

2012 2013 yıllarında Avustralya Açık'ta şampiyon olan Victoria Azarenka, şu an dünya sıralamasında 53'üncü basamakta yer alıyor.