Az önce açıklandı: Doğu Guta'da flaş gelişme

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin sözcüsü Vladimir Zolotuhin, bugün Doğu Guta’daki insani koridor üzerinden 30 bini aşkın kişinin ayrıldığını söyledi. Gazetecilere konuşan Zolohutin “Şimdilik 30 binden fazla kişi Doğu Guta’dan ayrıldı. Tahliyeler devam ediyor" dedi. Zolotuhin, saatte ortalama 3 bin kadar kişinin bölgeden ayrıldığını söyledi. Silahlı muhalifler ve Fetih el Şam’ın kontrolündeki Doğu Guta’da sivillerin tahliyesi sürüyor.