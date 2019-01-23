Ayşen Gruda'nın vasiyeti ortaya çıktı Nasıl gömülmek istiyor?

Uzun süredir yoğun bakımda olan usta oyuncu Ayşen Gruda bugün hayata gözlerini yumdu. Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın vasiyeti hakkında söylediği son sözler ortaya çıktı.

Ayşen Gruda'nın vasiyeti ortaya çıktı Nasıl gömülmek istiyor?

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın vasiyeti hakkında söylediği son sözler ortaya çıktı.

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Ayşen Gruda'nın vasiyeti ortaya çıktı Nasıl gömülmek istiyor?

ONLAR BİLİR BENİ NASIL GÖMECEKLERİNİ". Usta sanatçı Ayşen Gruda vasiyetiyle ilgili konuştu bir röportajda, "Sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu peki?" sorusuna, "Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek." demişti.

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Ayşen Gruda'nın vasiyeti ortaya çıktı Nasıl gömülmek istiyor?

"Öyle bir vasiyetiniz mi var?" sorusuna Ayşen Gruda "Hayır. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum." cevabını vermişti.

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Ayşen Gruda'nın vasiyeti ortaya çıktı Nasıl gömülmek istiyor?

AYŞEN GRUDA KİMDİR?: Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945'te Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı

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