Ayşen Gruda'nın ölümünden sonra ünlüler ne paylaştılar?

Türk sinemasının usta ismi Ayşen Gruda, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberin ardından başta Emel Sayın, Murat Boz, Doğa Rutkay gibi bir çok ünlü isimler duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte ünlü isimlerin yürek burkan paylaşımları:
GİZEM KARACA: "Böyle dev bir isimle ilk sinema filmimi çekmek benim için çok değerli bir anı olarak kalacak. Mekanın Cennet olsun Domates Güzeli"
EMEL SAYIN: "Bir kıymetlimizi daha kaybettik. Nurlar içinde uyu Ayşen Gruda."
NEVRA SEREZLİ: Şu anda televizyonlarda gördüm ve şoka girdim. İnanamıyorum, canım arkadaşım. Çok şeyler yaşadık, turnelere gittik oyunlar oynadık. Birbirimizle dertlerimizi paylaştık. Son oyununda da sahnede dimdik duruyordu, hali yoktu ama bütün insanlar ona hayranlıkla bakıyordu. Oturduğu yerden bile muhteşem performans gösterdi.
HÜLYA AVŞAR: Herkesin başı sağ olsun, bütün sanatçıların, sinemanın herkesin başı sağ olsun. Hepimiz için ayrı bir renk.. Yeri dolamayacak bir sanatçı. Ben kendisini hiç tanıma fırsatı bulamadım. Ama kendisiyle hep bir şeyler yapmak istedim. Bu benim için bir yaradır. Allah herkese onun gibi sevilmeyi nasip etsin. Her an çalıştı son gününe kadar çalıştı. Bu çok önemli bir gurur sanatçı için. Mekanı cennet olsun.
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