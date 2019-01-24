Ayşen Gruda'nın doğum gününde yaşananları anlattı: Arda özür diledi

Şarkıcı Betül Demir, hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın son doğum gününde neler yaşandığıyla ilgili ilginç anları anlattı.

Ayşen Gruda'nın doğum gününde yaşananları anlattı: Arda özür diledi

Usta sanatçı Ayşen Gruda, dün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi. Hastaneden yapılan açıklamada, Pankreas Kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik" denildi. Ayşen Gruda'nın ölmeden önce son doğum gününde neler yaşandığıyla ilgili şarkıcı Betül Demir, ilginç anları anlattı.

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Ayşen Gruda'nın doğum gününde yaşananları anlattı: Arda özür diledi

''SENİNLE GEÇEN TÜM ANLARA BAHTIMA BİN ŞÜKÜR'': Ayşen Gruda'nın vefatının ardından hüzünlü bir paylaşımda bulunan Betül Demir, ''Hocam nasılda anladınız demiştim, merak etme dedin; sonsuza dek aramızda. hey gidi #ayşengruda seninle dolu dolu geçen tüm an’lara anılarıma bahtıma bin şükür. efsanem,hocam, turkuvaz gözlüm,arkadaşım...Ayşen’im...'' ifadelerini kullandı.

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Ayşen Gruda'nın doğum gününde yaşananları anlattı: Arda özür diledi

''ARDA GELİP ÖZÜR DİLEDİ'': Usta sanatçı Ayşen Gruda ile “Sevgi Müzikali”nde rol alan Betül Demir o günü anlattı: “Biz sohbet ederken yan masalardan müzik sesleri geldi, arabesk çalıyordu. Ayşen abla kim bu diye bağırdı. Bir baktık ki Arda (Turan) varmış masada. Hemen ‘Ardaaa’ diye bağırıp yanına çağırdı. Kızdı onlara niye sesi açıyorsunuz diye. Arda da gelip özür diledi, sesi kıstılar.”

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Ayşen Gruda'nın doğum gününde yaşananları anlattı: Arda özür diledi

DUA İSTEMİŞTİ: Ayşen Gruda'nın hastanede tedavi gördüğü dönemde paylaşım yapan Betül Demir, ''Ayşen Gruda hocam,efsanem, turkuvaz gözlüm şimdi durumu iyi ama dualarımızı eksik etmeyelim bu efsane sanatçı ve eşsiz yürekli savaşçı için.'' ifadelerini kullanmıştı.

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