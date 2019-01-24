Ayşen Gruda'nın doğum gününde yaşananları anlattı: Arda özür diledi

''ARDA GELİP ÖZÜR DİLEDİ'': Usta sanatçı Ayşen Gruda ile “Sevgi Müzikali”nde rol alan Betül Demir o günü anlattı: “Biz sohbet ederken yan masalardan müzik sesleri geldi, arabesk çalıyordu. Ayşen abla kim bu diye bağırdı. Bir baktık ki Arda (Turan) varmış masada. Hemen ‘Ardaaa’ diye bağırıp yanına çağırdı. Kızdı onlara niye sesi açıyorsunuz diye. Arda da gelip özür diledi, sesi kıstılar.”