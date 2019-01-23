Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Türk Sineması ve Tiyatrosu'nun Domates Güzeli lakaplı oyuncusu usta sanatçı Ayşen Gruda, uzun zamandır tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden hayata gözlerini yumdu.

Ayşen Gruda, 30 Kasım1945 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı.

İLK ROLÜNÜ 1962'DE CANLANDIRDI Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.