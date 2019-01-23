Ayşen Gruda çocukları kaç tane kızı Elvan'ın babası kimdir?

Son 1 aydır ciddi sağlık sorunları yaşayan ve yoğun bakımda bulunan usta oyuncu Ayşen Gruda bugün hayatını yitirdi. 74 yaşındaki usta oyuncu pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. 74 yaşında olan ve aslen İstanbullu olan Yeşilçam'ın çınarı Ayşen Gruda'nın kızı olan Elvan Gruda annesinin acı haberini paylaştı.

1965 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Gruda ile evlenen Ayşen Gruda'nın bu evlilikten Elvan adında bir kızı oldu. Emre adında bir oğlu olan Elvan Gruda da bir dönem ciddi sağlık sorunları yaşadı

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisini 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" denildi.

Ayşen Gruda, Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan uğurlanacak. Usta sanatçı Gruda, "Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir"demişti.

ASLEN NERELİ: Sayısız filme imza atmış Ayşe Gruda 30 Kasım 1944 İstanbul doğumlu. 3 çocuklu Erman Ailesi'nin ortanca kızı. Babası kara tren makinisti olan Ayşen Gruda daha çocuk yaşlarda tiyatroya sinemaya merak salmış ve Ermeni komşularının taklitini yaparak ailesinin dikkatini çekmeyi daha çocuk yaşlarda başarmış.

KARDEŞLERİ KİM: Oyunculuk hayali olan Ayşen Gruda ailesinin boğuştuğu geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başlamak zorunda kalmış. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman'ın da o dönemlerde Ayşen Gruda gibi oyunculuk hayali varmış.



İLK PROFESYONEL OYUNU: Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

DOMASTES GÜZELİ NAHİDE: Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra lakabı "Domates Güzeli" olarak kaldı.

İLK EVLİLİĞİ: Usta oyuncu Ayşen Gruda 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Uzun ve mutlu bir evlilik süren çiftin kızları Elvan'ın dünyaya gelmesi ile mutlulukları ikiye katlandı. Evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla yollarını ayırdı.

TORUNU EMRE İLE İLİŞKİSİ: Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Ayşen Gruda'nın kızı Elvan'ın da Emre adında bir oğlu var. Torunu ile komik anılarını da sık sık röportajlarında anlatan Ayşen Gruda torunu Emre ile gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

NEDEN HALA GRUDA SOYADINI KULLANIYOR: Ayşen Gruda hakkında en çok merak edilenlerden birisi de neden hala Gruda soyadını kullandığı. Verdiği bir röportajda bunu şöyle açıklıyor...

Evet Gruda soyadı ile meşhur oldum çünkü. Bir tür şirket ismi gibi düşün. Hukuken ikisini de kullanıyorum, sorunsuz. Adamın hiçbir şeyini kullanmadım, bari soyadını kullanayım dedim!