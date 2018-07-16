Ayşegül Yıldız, Ceceli'yi yerden yere vurdu!

TÜRKİYE günlerdir Mustafa Ceceli'nin eski eşinin şarkıcı İntizar'la ilişkisini konuşurken İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, yakışıklı şarkıcıyı yerden yere vurdu ve ''Sen baba mısın'' şeklinde sert bir tepki gösterdi.

Geçen yıl boşanan Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik, farklı bir gerekçeyle yeniden mahkeme yolunda. Ceceli, Sinem Gedik'in İntizar’la özel görüşmeleri olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu; hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Cevap haklarını kullanmadıklarını belirten Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktan, delillerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. İntizar ise "Kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz" dedi. Twitter

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Mustafa Ceceli ise, ''Söz konusu ilişki bir boşanma travmasının ürünü değildir. Boşanmadan önce başlamıştır ve bugüne kadar süregelmektedir. Çocuğumun yaşadığı travmaların ortaya çıkmasıyla dava konusu olan şey çocuğun bulunduğu ortamlarda onun ruhsal durumunu bozan davranışlardır. Çocuğumun da bu davranışlara maruz bırakıldığı ilgili görüntüler dava dosyasında yer almaktadır. Görüntüleri basına ben sızdırmadım, eve kamerayı da ben koymadım" şeklinde bir açıklamada bulundu. Twitter

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da Mustafa Ceceli'ye ateş püskürenler arasındaydı. Twitter

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