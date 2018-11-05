Ayrılığı yatakta çıplak pozla duyurdu ülke karıştı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi'nin ayrıldıkları iddiası son günlerde sıkça dile getiriliyordu. Sonunda Isoardi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı. Isoardi, Instagram'da herkese açık şekilde yayımladığı mesajında, Salvini ile mutlu günlerinde çekildiği anlaşılan bir fotoğrafı, bir şiirden dizeyle birlikte paylaştı.

''GERÇEK AŞKA ENGİN SAYGIYLA'': Fotoğrafta Isoardi'nin bornozla, Salvini'nin ise vücudunun fotoğrafta görülen kısımları çıplak şekilde uzandıkları, Salvini'nin Isoardi'yi öptüğü görülüyor. Isoardi bu fotoğrafı, bir şiir dizesi ve "Aramızda yaşanmış olan gerçek aşka engin saygıyla. Teşekkürler Matteo" mesajıyla yayınladı.

FOTOĞRAF UYGUNSUZ BULUNDU: Bazı Instagram kullanıcıları fotoğrafın altına yazdıkları yorumlarda ikilinin ayrılmasından üzüntü duyduklarını söylerken bazıları ise Isoardi'yi fotoğraf seçimi nedeniyle eleştirdi. Diğer sosyal medya ağlarında da hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından uygunsuz bulundu. Bazı kullanıcılar, "seks sonrası fotoğrafı" olarak yorumladıkları görüntünün Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini'nin temsil ettiği kurumlara saygısızlık teşkil ettiğini savundu.

Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları, "Bu kişinin, cumhuriyetimizin bir Bakanı ile ilişkisinin bittiğini, cinsel birleşme sonrası çekilen bir selfie ile sosyal medyadan duyurması size normal geliyor mu? Kurumlarımız artık her şeylerini yitirdi: Değerlerini, ilkelerini ve şimdi de haysiyetlerini", "Pazartesi sabahı Matteo Salvini'nin çıplak göğüslü, seks öncesi ya da sonrası fotoğrafı terörizmdir" şeklinde oldu.