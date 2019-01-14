Ayrılığı açıklayan Wanda Nara'dan itiraf: Seks hayatımın olmazsa olmazı

2013 yılında Sampdoria'dan 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili en net açıklama eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara'dan gelmişti. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara, "Icardi, Inter ile sözleşmesini uzatmayacak. Inter'den tatmin edici bir teklif alamadık. İspanya'nın en önemli iki kulübü ile de görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
''BEN BİRAZ DEVRİMCİYİM'': Icardi’nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Icardi, “Arjantin’de kadınların daha büyük sözler söyleme, daha fazla konuşmaları normaldir. İtalya’da böyle değil, daha muhafazakarlar. Kadının rolü ev ile tanımlanmış durumda, aile içinde. Ben biraz devrimciyim, Arjantinliler bunu bilir.” dedi.
''SADECE FUTBOLCU EŞİ DEĞİLİM'': Eşinin transferi ve özel hayatıyla ilgili konuşan Wanda Icardi, Ben her zaman çalışmaktan zevk aldım, asla bir erkeğe ve onun maddi gücüne bağlı kalamam. Ben sadece futbolcu eşi değilim, ekonomik bağımsızlığım için birçok işle uğraşıyorum.” ifadelerini kullandı.
''BUNALMIŞ DURUMDAYIM'': “Mauro’nun bütün sosyal medyasını ben yönetiyorum.'' diyen Wanda Nara, ''Gerçi biraz bunalmış durumdayım, işler büyüdü ve şimdi ekibi genişletip biraz delege ediyorum. Çok fazla talep, çok fazla iş var artık Mauro’ya dair.” ifadelerini kullandı.
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