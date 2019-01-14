Ayrılığı açıklayan Wanda Nara'dan itiraf: Seks hayatımın olmazsa olmazı

Interli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, ''Icardi, Inter ile sözleşmesini uzatmayacak.'' dedi. Nara, “Seks benim için çok önemli, hayatımın olmazsa olmaz bir parçası. İyi bir seks hayatının çiftlerin arasındaki ilişkiyi güçlendirir.'' dedi.

2013 yılında Sampdoria'dan 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili en net açıklama eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara'dan gelmişti. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara, "Icardi, Inter ile sözleşmesini uzatmayacak. Inter'den tatmin edici bir teklif alamadık. İspanya'nın en önemli iki kulübü ile de görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Twitter

Facebook 1 22

''BEN BİRAZ DEVRİMCİYİM'': Icardi’nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Icardi, “Arjantin’de kadınların daha büyük sözler söyleme, daha fazla konuşmaları normaldir. İtalya’da böyle değil, daha muhafazakarlar. Kadının rolü ev ile tanımlanmış durumda, aile içinde. Ben biraz devrimciyim, Arjantinliler bunu bilir.” dedi. Twitter

Facebook 2 22

''SADECE FUTBOLCU EŞİ DEĞİLİM'': Eşinin transferi ve özel hayatıyla ilgili konuşan Wanda Icardi, Ben her zaman çalışmaktan zevk aldım, asla bir erkeğe ve onun maddi gücüne bağlı kalamam. Ben sadece futbolcu eşi değilim, ekonomik bağımsızlığım için birçok işle uğraşıyorum.” ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook 3 22