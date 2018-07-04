Ayran diyeti nasıl yapılır? Faydaları neler

Ayran diyeti nedir, ayran diyeti nasıl yapılır sorusu özellikle hanımlar tarafından son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Ayran diyeti nasıl yapılır? Faydaları neler

Ayran diyeti nedir, ayran diyeti nasıl yapılır sorusu özellikle hanımlar tarafından son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Güneşin kendini göstermeye başlamasıyla, hanımlar yeni diyet arayışlarına girmeye başladılar. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler, beslenme ve diyet uzmanı Emre Uzun'un ayran diyeti ile alakalı yapmış olduğu açıklamaları okuyabilirler. İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Emre Uzun'dan ayran diyeti hakkında her şey…

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Ayran diyeti nasıl yapılır? Faydaları neler

Ayran diyeti nedir, ayran diyeti nasıl yapılır sorusu özellikle kadınlar tarafından internet ortamında çok fazla aranılan sorular arasında yer alıyor. Baharın kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla, sağlıklı diyet arayışları, hızlı kilo verme yöntemleri özellikle hanımlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ayran diyetinin de sağlıklı diyet programlarından biri olduğunu düşünerek beslenme ve diyet Uzmanı Emre Uzun'a ayran diyeti nedir, ayran diyeti nasıl yapılır, ayran diyeti ne gibi faydalar sağlar sorduk. İşte ayran diyeti ile alakalı tüm bilinmeyenler…

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Ayran diyeti nasıl yapılır? Faydaları neler

Yoğurdun su ile seyreltilmesi ile yapılan ayran, sağlık açısından oldukça faydalı bir içecektir. Bir bardak az yağlı ayran; 9 gram karbonhidrat 6 gram protein, ve 3 gram yağ içermektedir. Bunlara ek olarak ayran, mikro besin maddesi olarak, kalsiyum, fosfor, riboflavin, potasyum gibi vitamin ve mineralleri de içermektedir.

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Ayran diyeti nasıl yapılır? Faydaları neler

Ayranın içeriğinde, probiyotik olarak bilinen ve sağlığa faydalı olan bakteriler bulunmaktadır. Probiyotikler bağırsaklarımızda yaşayan ve bize hizmet eden faydalı bakterilerdir. Bu bakterilersayesinde, sindirim sistemini destekler ve bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Probiyotikler, sindirimi düzenleyerek, kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi problemleri önler ve giderilmesine yardımcı olur. Ayran, riboflavin yani vitamin B kompleksi bakımından iyi bir besin kaynağıdır. vitamin B2, hücre içinde enerji üretmeye yardımcı olan enzimlerin aktifleşmesini sağlayan bir vitamin türüdür. Bu durumda, ayran vücut için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan bir içecek çeşidi haline gelmektedir. Riboflavin, bağırsak faaliyetlerini destekler, vücudu zararlı maddelerden arındırır.

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