Aynı gün hem kar, hem de deniz keyfi

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün (AKİSK) Yönetim Kurulu üyeleri Zekai Avcı, Erol Fazlıoğlu, Adnan Sarı ve Mehmet Sarı aynı gün içinde hem denize girdi hem de Akdağ’da kayak yaptı. Deniz keyfi yaparken kendisini cep telefonuyla görüntülü kayıt yapan Zekai Avcı şunları söyledi:” Şuanda denize giriyoruz ve birazdan Akdağ’da kayak yapacağız. Aynı günde hem deniz hem de kayak yapmanın keyfini çıkaracağım” dedi.