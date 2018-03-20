Aynı gün hem kar, hem de deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki mevsim aynı anda yaşanıyor. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajlarında denize giren bazı vatandaşlar, aynı gün içinde kırsaldaki Akdağ’da kayağın keyfini yaşıyor.

Aynı gün hem kar, hem de deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki mevsim aynı anda yaşanıyor. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajlarında denize giren bazı vatandaşlar, aynı gün içinde kırsaldaki Akdağ’da kayağın keyfini yaşıyor. Alanya’da vatandaşlar hem kar hem de denizin tadını çıkardı.

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Aynı gün hem kar, hem de deniz keyfi

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Alanya’ya 30 km uzaklıktaki Akdağ’da kayak yapma imkanını buldu. Şehrin bazı sakinleri ise aynı gün içinde deniz ve kar keyfini bir arada yaşadı.

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Aynı gün hem kar, hem de deniz keyfi

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün (AKİSK) Yönetim Kurulu üyeleri Zekai Avcı, Erol Fazlıoğlu, Adnan Sarı ve Mehmet Sarı aynı gün içinde hem denize girdi hem de Akdağ’da kayak yaptı. Deniz keyfi yaparken kendisini cep telefonuyla görüntülü kayıt yapan Zekai Avcı şunları söyledi:” Şuanda denize giriyoruz ve birazdan Akdağ’da kayak yapacağız. Aynı günde hem deniz hem de kayak yapmanın keyfini çıkaracağım” dedi.

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Aynı gün hem kar, hem de deniz keyfi

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