Aylin Coşkun'dan olay sözler: Doğurup kendimi sahneye atacağım!

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun, son şarkısına çektiği klip esnasında meslektaşları Demet Akalın ve Tarkan hakkında konuşurken, 14 yıllık birlikteliğini nikahla taçlandıracağını açıkladı.

42 yaşındaki sanatçı Aylin Coşkun, bir otelin çatı katında çekeceği klip için kameraların karşısına geçti. Albümü hakkında sorulara yanıt veren Aylin Coşkun " “Hiç mütevazı olmayacağım, son zamanlarda çıkmış en iyi albüm. İçi dolu dolu. Baştan sona dinleyip herkesin kendine 3-4 tane şarkı bulacağı bir albüm. Hep hepsine tek tek klip çekeceğim" dedi. Twitter

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RIHANNA'LARA MEYDAN OKUYACAĞIM Şu anda Türkiye’de konserlerde tek başıma savaştığını söyleyen Aylin Coşkun, "Bu anlamda rakibim yok. Bu sefer ben Shakira’lara, Rihanna’lara meydan okuyacağım" diyerek iddialı olduğunu belirtti. Twitter

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Aleyna Tilki hakkında konuşan Coşkun, "Star anlayışını Aleyna Tilki yıktı. 16 yaşında bir genç kız çıktı, iyi şarkılar yaptı. Başarısı yadsınamaz. Herkes gördü ki kimse star değil. Herkesin bir kitlesi var, karıştırmayalım." Twitter

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