Aylin Coşkun'dan olay sözler: Doğurup kendimi sahneye atacağım!

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun, son şarkısına çektiği klip esnasında meslektaşları Demet Akalın ve Tarkan hakkında konuşurken, 14 yıllık birlikteliğini nikahla taçlandıracağını açıkladı.

Aylin Coşkun'dan olay sözler: Doğurup kendimi sahneye atacağım!

42 yaşındaki sanatçı Aylin Coşkun, bir otelin çatı katında çekeceği klip için kameraların karşısına geçti. Albümü hakkında sorulara yanıt veren Aylin Coşkun " “Hiç mütevazı olmayacağım, son zamanlarda çıkmış en iyi albüm. İçi dolu dolu. Baştan sona dinleyip herkesin kendine 3-4 tane şarkı bulacağı bir albüm. Hep hepsine tek tek klip çekeceğim" dedi.

113
Aylin Coşkun'dan olay sözler: Doğurup kendimi sahneye atacağım!

RIHANNA'LARA MEYDAN OKUYACAĞIM Şu anda Türkiye’de konserlerde tek başıma savaştığını söyleyen Aylin Coşkun, "Bu anlamda rakibim yok. Bu sefer ben Shakira’lara, Rihanna’lara meydan okuyacağım" diyerek iddialı olduğunu belirtti.

213
Aylin Coşkun'dan olay sözler: Doğurup kendimi sahneye atacağım!

Aleyna Tilki hakkında konuşan Coşkun, "Star anlayışını Aleyna Tilki yıktı. 16 yaşında bir genç kız çıktı, iyi şarkılar yaptı. Başarısı yadsınamaz. Herkes gördü ki kimse star değil. Herkesin bir kitlesi var, karıştırmayalım."

313
Aylin Coşkun'dan olay sözler: Doğurup kendimi sahneye atacağım!

TARKAN'DAN DAHA FAZLASINI BEKLİYORUM! Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Bülent Ersoy stardır. Diğer kalanlar günün popüler isimleridir. Çok tanınmak 'star' demek değil. Tarkan’dan daha iyi şovlar bekliyorum. 'Megastar' deniliyorsa her şeyin daha fazlasını izlemek istemem hakkım" ifadelerini kullandı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro